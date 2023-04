Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht nur in der VG KitaRok, auch in der VG Winnweiler und in Kirchheimbolanden werden die Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätten regelmäßig auf Corona getestet. In der VG Göllheim bisher noch nicht.

Die VG Winnweiler hat als Trägerin von sieben Kitas eine Kooperation mit dem DRK Kreisverband Alzey-Worms geschlossen. Auch an den Grundschulen werden Testungen durchgeführt. Darüber