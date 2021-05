Die Kindertagesstätte Morschheim soll künftig auch zehn Kindern aus Ilbesheim Platz bieten. Das habe die Kreisverwaltung genehmigt, wie Ortsbürgermeister Timo Wahl dem Gemeinderat mitgeteilt hat. Bislang besuchen die kleinen Ilbesheimer ausschließlich den Kindergarten in Stetten, dafür haben die beiden Gemeinden eine Zweckvereinbarung. In Stetten müssen allerdings die Räume erweitert werden, um dem Bedarf an Kindergartenplätzen gerecht zu werden.