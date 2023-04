Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einstimmig hat der Kirchheimbolander Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen, den aus den 1960er Jahren stammenden Kindergarten Louhans abzureißen und neu zu bauen. Über einen Standort für den Neubau diskutierte der Rat an diesem Abend nicht. Die Frage soll zuerst in den Ausschüssen behandelt werden.

Der Abstimmung ging eine Aussprache voraus, in der aber lediglich Detailfragen gestellt wurden. In der Sache waren sich alle Fraktionen einig. Zudem hatte Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU)