Einstimmig hat der Kirchheimbolander Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen, den aus den 1960er Jahren stammenden Kindergarten Louhans abzureißen und neu zu bauen. Der Abstimmung ging eine Aussprache voraus, in der aber lediglich Detailfragen gestellt wurden. In der Sache waren sich alle einig. Damit einher ging die Entscheidung, eine bereits vor längerer Zeit beschlossene Sanierung des Gebäudes nicht weiterzuverfolgen. Ein Architekturbüro hatte in der Zwischenzeit festgestellt, dass eine Sanierung im Bestand samt einem Anbau mehr kosten würde als ein Neubau. Über einen Standort für den Neubau diskutierte der Rat an diesem Abend nicht. Die Frage soll zuerst in den Ausschüssen behandelt werden.