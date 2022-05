Dass der Kindergarten Louhans neu gebaut wird, steht fest. Die Frage ist: Wo? Am alten Standort? Woanders? Oder wird es am Ende gar zwei neue Kitas geben? Der Bau- und der Stadtentwicklungsausschuss haben sich schon mal auf eine gemeinsame Empfehlung an den Stadtrat geeinigt.

Es ist das größte Bauvorhaben in Kirchheimbolanden seit der Stadthalle: der Neubau der Kindertagesstätte Louhans. Die Einrichtung, benannt nach der französischen Partnerstadt, ist die älteste der mittlerweile vier Kitas der Stadt. Sie wurde in den 1960er Jahren gebaut und seitdem kaum modernisiert. Dass es tatsächlich einen Neubau geben wird, hat der Stadtrat bereits vor mehr als einem Jahr entschieden. Die Standortfrage ist indes mit vielen Emotionen behaftet. Viele Akteure in der Stadt, darunter auch Stadtbürgermeister Marc Muchow, sind als Kinder dort betreut worden und haben gute Erinnerungen an diese Zeit, die nicht zuletzt auch mit dem Gebäude verknüpft sind. Das wurde auch in der gemeinsamen Ausschusssitzung sehr deutlich.

Dass der Bau nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht, ist schon länger bekannt. Bereits vor einigen Jahren, als Klaus Hartmüller noch Stadtbürgermeister war, hatte der Rat beschlossen, dass die Einrichtung erweitert und ertüchtigt werden sollte. Vor allem die Küche, die lediglich die Dimension einer Haushaltsküche hat, wurde zum Bekochen von Ganztagskindern als viel zu klein empfunden. Außerdem fehlt ein gemeinsamer Speiseraum – die Kinder müssen in ihren Gruppenräumen essen.

Seit 2021 ist klar: Ein Neubau muss her

Inzwischen sind die Erweiterungspläne aber längst Schnee von gestern: Bei maximal 140 Plätzen, weiterhin steigendem Bedarf und einer maroden Bausubstanz jenseits aller Sanierungsfähigkeit ist klar, dass es ein Neubau sein muss. Der wurde im Februar 2021 vom Stadtrat nach ausführlicher Diskussion beschlossen. Über den Standort sprach das Gremium an diesem Abend noch nicht, stattdessen beschloss es, die Frage zu einem späteren Zeitpunkt im Bau- und im Stadtentwicklungsausschuss zu behandeln. Vorher sollten durch Stadtplaner im Rahmen einer Flächenpotenzialstudie geeignete Standorte ausfindig gemacht werden.

Diese Analyse liegt inzwischen vor. In einer gemeinsamen Sitzung der beiden Ausschüsse hat das Büro „Kernplan“ aus dem saarländischen Illingen am Dienstag die Ergebnisse präsentiert. Die Untersuchung war sehr umfangreich und umfasste unter anderem Fragen wie die Bevölkerungsentwicklung bis 2030 – die Prognose weicht hier übrigens stark, nämlich nach oben, vom von der Bertelsmannstiftung berechneten allgemeinen Trend für diesen Zeitraum ab –, die Verteilung der vorhandenen Kitas über das Stadtgebiet und deren Erreichbarkeit.

Sieben aus 15 in der engeren Auswahl

Insgesamt 15 potenzielle Standorte wurden näher betrachtet. Nach einer Vorprüfung wurden acht dieser Flächen wieder verworfen. Ausschlaggebend war dabei die dezentrale Lage, die Topographie und entgegenstehende städtebauliche Planungen. Bei den verbleibenden sieben Standorten handelt es sich um den derzeitigen Bolzplatz in der Kupferbergstraße, zwei Grundstücke Am Birkental (in der Nähe des Thielwooggeländes), ein Grundstück in der Morschheimer Straße gegenüber dem Schlossgarten, ein Grundstück in der Bahnhofstraße, ein Konversionsgrundstück in der Marnheimer Straße sowie ein Grundstück im Fischbachweg in der Nähe des Hallenbades. Dazu kommt als Nummer sieben noch der aktuelle Standort der Kita, wo rein theoretisch ein Neubau möglich wäre.

Laut Planungsbüro sind grundsätzlich alle sieben Standorte geeignet, wobei sich bei den vier kleineren eher eine Nutzung im Zuge einer Zwei-Standort-Lösung anbieten würde. Das Büro hatte auch eine Art Rangfolge erarbeitet: Danach steht an erster Stelle das Grundstück an der Morschheimer Straße, an zweiter das am Birkental. Fast schon wieder abgeraten hat das Büro von dem Grundstück in der Marnheimer Straße. Stadtbürgermeister Marc Muchow gab außerdem zu bedenken, dass die Bebaubarkeit der Fläche Fischbachweg stark eingeschränkt sei, da dort der Grundwasserschutz hohe Bedeutung habe.

Auch Zuschauer dürfen mitdiskutieren

An der anschließenden Diskussion waren nicht nur die Mitglieder der beiden Ausschüsse beteiligt. Wegen der Bedeutung des Themas hatte Muchow auch den zahlreich erschienenen Zuschauern (darunter die Leitung und 14 Mitarbeiterinnen der Kita Louhans) Rederecht erteilt. Relativ schnell kristallisierte sich eine Mehrheit für eine Zwei-Standorte-Lösung heraus. Auf Nachfrage bestätigte Stadtchef Muchow, dass dies auf zwei unabhängige Kitas mit jeweils eigener Leitung hinauslaufe. Das sei aber auch gut zu begründen, da der Bedarf vorhanden sei.

Bei der Standortfrage selbst wogten die Meinungen zunächst hin und her. Einige Ausschussmitglieder hatten immer noch die Hoffnung, Stichwort „Nostalgie“, dass die „alte“ Kita am alten Standort doch irgendwie erhalten werden könne. Laut Stadtspitze (neben Muchow vor allem auch der Erste Beigeordnete Michael Ruther) sprechen die schlechte Bausubstanz und die hohen Sanierungskosten aber dagegen.

Votum für Birkental und Bahnhofstraße

Nach langem Hin und Her einigten sich die beiden Ausschüsse schließlich darauf, dem Stadtrat die Standorte Birkental und Bahnhofstraße zu empfehlen. Und das trotz einiger Einschränkungen, die es bei beiden Grundstücken zu beachten gibt: Das Gelände zwischen Bahnhofstraße und Bahndamm befindet sich bis auf wenige Parzellen nicht im Eigentum der Stadt – das Diakoniewerk Zoar plant dort ein eigenes Projekt. Das wird seitens der Stadt jedoch nicht als Ausschlusskriterium gesehen, vielmehr ist man zuversichtlich, sich mit Zoar einigen zu können. Beim Standort Birkental wiederum handelt es sich eigentlich um zwei durch einen Fußweg voneinander getrennte Grundstücke. Das wird aber nicht als problematisch erachtet, da die Möglichkeit besteht, auf dem einen Grundstück das Kita-Gebäude zu errichten und auf dem anderen einen Spielplatz anzulegen. Außerdem sei es eventuell möglich, die Fläche durch Erwerb eines Nachbargrundstücks, auf dem sich derzeit noch Gartenparzellen befinden, abzurunden.

Laut Analyse des Planungsbüros sind beide Standorte jedenfalls verkehrstechnisch und infrastrukturell gut angebunden und sorgen auch dafür, dass sich die einzelnen Kitas gut über die Stadt verteilen. Das letzte Wort in der Angelegenheit hat jetzt der Stadtrat.