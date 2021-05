Im Kirchheimbolander Stadtrat steht demnächst eine, wie Stadtbürgermeister Marc Muchow sagt, „epochale“ Entscheidung an. Es geht um nichts Geringeres als das Schicksal der Kindertagesstätte Louhans. Modernisierung oder Neubau, das ist die Frage. Und weil hier viele Emotionen im Spiel sind, wurde sogar die Stadtratssitzung, die eigentlich für Mittwochabend online geplant war, verlegt.

Eigentlich sollte der Stadtrat am Mittwochabend virtuell tagen. Das ist jetzt vom Tisch. „Eine Entscheidung von solcher Tragweite soll nicht im Rahmen einer Videokonferenz gefällt werden“, sagte Marc Muchow am Dienstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ, an dem auch der Erste Beigeordnete Michael Ruther teilnahm. Kindergartenangelegenheiten fallen in seinen Geschäftsbereich.

Die älteste Kita der Stadt

Louhans, benannt nach der französischen Partnerstadt, ist die älteste der drei Kindertagesstätten der Stadt. Sie wurde in den 1960er Jahren gebaut und seitdem kaum modernisiert. Schon vor einigen Jahren, als Klaus Hartmüller Stadtbürgermeister war, hatte der Rat beschlossen, dass die Einrichtung erweitert und ertüchtigt werden sollte. Vor allem die Küche wurde als zum Bekochen von Ganztagskindern viel zu klein empfunden. „Das ist im Grunde nicht mehr als eine Haushaltsküche“, so Muchow. Ein Raum, um das Essen gemeinsam einzunehmen, fehlt ebenso. „Im Moment wird in den Gruppenräumen gegessen“, so Ruther. Auch der Raum für die Erzieherinnen sei viel zu klein.

Deshalb hat der Rat noch unter Hartmüller eine Kita-Erweiterung geplant. Damals wurden Kosten in Höhe von 2,9 Millionen Euro errechnet. Inzwischen sind diese Überlegungen schon wieder überholt, denn es muss jetzt auch noch Platz für eine weitere Gruppe, die siebte, geschaffen werden. Auch das glaubte man zunächst im Rahmen einer baulichen Erweiterung stemmen zu können. Im Raum stand ein Container, bestehend aus fünf Einzelmodulen für insgesamt 150.000 Euro.

„Der Bedarf steigt aber ständig weiter“, so Muchow und Ruther. Für alle drei Tagesstätten der Stadt sieht der Plan inzwischen 380 Plätze vor, wobei coronabedingt im Augenblick nur 120 Plätze durchgehend belegt sind. Louhans selbst hat 140 Plätze.

350.000 Euro Zusatzkosten

Bei der Untersuchung der Erweiterungsmöglichkeiten ist das Planungsbüro in der Zwischenzeit aber auf einen weiteren Kostenfaktor gestoßen: Allein für die Sanierung des Kanalsystems müssten zusätzlich 350.000 Euro aufgebracht werden. „Das war dann der Punkt, wo wir hellhörig wurden“, so Muchow. „Wir begannen zu überlegen, ob wir mit einem Neubau nicht günstiger wegkommen würden.“

Zumal bei der Lösung „Anbau und Erweiterung“ noch keine Kosten für eine Sanierung des Altbestandes enthalten wären. „Wenn das Gebäude zusätzlich auf den neuesten Stand gebracht wird, sind wir bei Gesamtkosten in Höhe von 5,25 Millionen Euro. Ein Neubau würde 4,65 Millionen kosten, also rund 600.000 Euro weniger“, erklärt Muchow.

Davon müssen allerdings 200.000 Euro abgezogen werden, die die Voruntersuchung des Geländes – inklusive Verfüllung eines noch aus dem Krieg stammenden Bunkers – gekostet hat. „Dann wären wir aber immer noch bei 400.000 Euro weniger“, so Muchow. Zumal, da sind Muchow und Ruther sich einig, bei einer Sanierung immer mit Zusatzkosten gerechnet werden müsse. Bei einem Neubau könne man die Kosten viel besser im Blick behalten. Nicht zuletzt könne man das Gebäude nachhaltig als Niedrigenergiehaus planen.

Betriebserlaubnis gilt noch für mehrere Jahre

Ein Neubau habe auch den Vorteil, dass die Kinder praktisch bis zum Tag des Umzugs im Altbau bleiben könnten, da dieser noch eine gültige Betriebserlaubnis für mehrere Jahre habe. Entschließe man sich dagegen für eine Sanierung, müsste man die Gruppen ausquartieren und irgendwo anders einmieten, was ebenfalls Kosten nach sich ziehe.

Muchow und Ruther favorisieren beide die Neubau-Lösung: „Wir müssen ohnehin viel Geld in die Hand nehmen. Ein Neubau wäre eine Chance, mit Blick auf die Zukunft zu bauen“, so Muchow. Als Standort kämen verschiedene Grundstücke im Stadtbesitz in Betracht, sagten Muchow und Ruther, die sich aber noch keine konkreteren Angaben entlocken ließen. Soviel nur: Das Grundstück müsste rund 5000 Quadratmeter groß sein, und man werde eine Fachfirma hinzuziehen.

Waldgruppe für 20 weitere Kinder

Für welche Lösung der Stadtrat sich auch entscheidet, beide brauchen Zeit. Im Fall eines Neubaus rechnen Muchow und Ruther mit fünf Jahren bis zum Einzug. In der Zwischenzeit wird der Platzbedarf aber weiter wachsen. Um hier Druck herauszunehmen, soll eine Waldgruppe eingerichtet und einem der drei Kindergärten angeschlossen werden. Diese böte Platz für 20 Kinder, und der Aufwand wäre überschaubar. Eine Schutzbehausung könnte der Bauhof schnell errichten, ansonsten müssten zwei zusätzliche Kräfte eingestellt werden.

Worauf Muchow und Ruther auch noch großen Wert legen: Es soll nicht so aussehen, als setzten sie sich über den damals unter Klaus Hartmüller gefassten Beschluss für eine Erweiterung im Altbestand einfach so hinweg. „Diese Entscheidung wurde damals ohne das Wissen, das wir heute haben, getroffen“, betont Muchow. „Mit den damals zur Verfügung stehenden Informationen hätten wir auch so entschieden.“ Und umgekehrt hätten Hartmüller und der damalige Beigeordnete Peter Stumpfhäuser bereits geäußert, dass sie sich mit dem heutigen Wissensstand ebenfalls für einen Neubau starkmachen würden.

Das letzte Wort hat hier allerdings der Stadtrat. „Es soll keine parteipolitische Entscheidung werden. Wir wollen das breit diskutieren, unter den Augen der Bürger“, so Muchow. Die Sondersitzung beginnt am 18. Februar um 19 Uhr. Der Ort wird noch bekanntgegeben.