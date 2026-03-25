Personalmangel, Überlastung, Dauerstress: Erzieherinnen und Erzieher kämpfen täglich an der Belastungsgrenze. Wie erleben Sie die Situation? Schreiben Sie uns!

Es vergeht kaum eine Woche ohne Notbetreuung, Gruppenzusammenlegungen und Engpässe durch krankheitsbedingte Ausfälle. Das Personal in den Kindergärten wirkt überlastet, offene Stellen bleiben über Monate oder sogar Jahre unbesetzt. Immer mehr Kita-Leitungen sprechen von akutem Personalmangel und einem Übermaß an Belastung. Sie tun das kaum öffentlich, aber häufig hinter vorgehaltener Hand.

Was dann nicht nur das Problem der Kinder und Eltern ist, sondern auch das von Arbeitgebern, deren Arbeitnehmer zwischen Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit am Limit sind. Doch wie erleben diese Situation die Menschen, die täglich in den Einrichtungen arbeiten? Wie fühlen sich die Erzieherinnen und Erzieher, die trotz Überforderung und oft ohne ausreichende Unterstützung Kämpfernaturen im Kinderalltag sind und trotzdem das ganze System am Laufen halten? Deswegen fragen wir Sie: Sind Sie Erzieherin oder Erzieher und fühlen sich überlastet?

Wo liegt die Ursache für das Problem?

Wir möchten Ihre Sicht der Dinge erzählen, Ihre Probleme hören, medial auf Missstände aufmerksam machen. Welche Herausforderungen begegnen Ihnen im Berufsalltag? Was hat sich in den vergangenen Jahren verändert? Wo hakt es im System? Wie konnte es zu der Misere kommen? Was muss sich jetzt ändern, damit die Situation für Erzieher und Erzieherinnen erträglicher wird?

Schreiben Sie uns – gerne auch anonym. Kontaktieren Sie die Donnersberger Rundschau per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de. Helfen Sie uns, auf die Probleme aufmerksam zu machen und den Kita-Alltag aus Ihrer Perspektive sichtbar zu machen. Wir werden Ihre Fälle schildern, bei Behörden nachfragen – und sie in der Öffentlichkeit darstellen. Damit sich was ändert.