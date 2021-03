Ein Apfelbaum, Hochbeete und Terrarien – die Kindertagesstätte Marnheim hat in diesem und im vergangenen Jahr viel Arbeit in verschiedene Gartenprojekte investiert. Nun warten die Kinder sehnsüchtig darauf, dass wieder alles anfängt zu wachsen.

„Hier haben wir einen Apfelbaum hingestellt“, ruft der kleine Matthias fröhlich. In den vergangenen Tagen haben die Kinder zuerst ein großes Loch gebuddelt, dann das noch kleine Bäumchen reingesetzt und jetzt gut angegossen. Nun soll er fleißig wachsen und dann irgendwann Früchte tragen. Und das ist nicht das einzige Gartenprojekt in der Kita Marnheim. So wurden gerade zum Beispiel über das gesamte Gelände der Kita verteilt fünf Hochbeete zusammen mit den Kindern aufgebaut, die bald bepflanzt werden sollen.

Ganz am Ende des Kita-Geländes befindet sich der selbstangelegte Garten. Stolz läuft Billy über das kleine Areal und erklärt, was dort im vergangenen Jahr angepflanzt wurde: „Sonnenblumen, Erdbeeren, Kohlrabi, Karotten, Paprika, Gurke, Tomaten und Trauben.“ Die Kinder durften entscheiden, was wo angepflanzt wird, und haben die Beete mit Stöcken begrenzt. Aus dem Gemüse wurde dann im Sommer zum Beispiel Gurken- und Tomatensalat gemacht, viel von der Ernte konnte den Kindern auch mit nach Hause gegeben werden.

Kinder stets am Garten interessiert

Neben den Beeten gibt es eine Kräuterbadewanne, eine Wildblumenwiese, einen Schmetterlingsflieder und verschiedene Insektenhotels. Besonders der Schutz von Bienen liegt Kindern und Erziehern sehr am Herzen. Alle wissen, wie wichtig die Biene für die Natur ist. Der Kompost kommt aus einer eigenen Wurmkiste. Ein Steinhaufen – so sieht es auf den ersten Blick aus – entpuppt sich als eine Eidechsenburg. Und bald gibt es noch eine Naschhecke.

Während im vergangenen Jahr noch die Eltern vorgezogene Pflanzen mitgegeben hatten, werden diese dieses Jahr von Anfang an auf einer Fensterbank in der Kita selbstgezogen, erzählen die Erzieherinnen Sarah Jack und Nadine Eigenbrod stellvertretend für ihre Kollegen. „Die Kinder machen einfach super mit“, erzählt Jack. „Jeden Tag fragen sie etwas zu unserem Garten.“

Schnecken und Axolotl

Auch in den Innenräumen der Kita geht die „Naturkunde“ weiter: Im Flur steht ein Aquarium mit zwei Axolotl und in zwei Gruppenräumen gibt es Terrarien mit insgesamt sechs afrikanischen Achatschnecken. Die Kinder helfen beim Füttern und dem Erhalten der Feuchtigkeit. Am Rand hängt eine „Anleitung“ aus Bildern. Zum Beispiel darf man nicht an die Scheiben klopfen, erklärt Elisa eifrig. Wenn der Frühling so richtig kommt, geht die Arbeit der Kinder und Erzieherinnen weiter. Besonders die Kleinen freuen sich schon sehr darauf.