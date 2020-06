Den Bewohnern im Haus Zellertal in der coronabedingten kontaktarmen Zeit mit Basteleien eine Freude zu bereiten, das ist den Kindern des Sonnenkindergartens gelungen und hat ihnen selbst viel Spaß gemacht. Einziger Wermutstropfen, die fünf- und sechsjährigen Kita-Künstler konnten bei der Übergabe ihrer Werke aus gegebenem Anlass nicht selbst dabei sein. Aus diesem Grund wurden die Geschenke als Sonnengruß vom Sonnenkindergarten an die Senioren von der stellvertretenden Kindergartenleiterin Christina Benner an die Leiterin des Seniorenwohn- und Pflegeheims, Silke Strack, übergeben. Die Bastelaktion „Freude bereiten“ war vom Beigeordneten der Gemeinde, Dieter Runck, angeregt worden.

Auf eine bemalte Holztafel klebten die Kleinen mit viel Eifer grüne Wolle, Steine und aus Filzpapier gefaltete Blumen. Belebt wurde die bunte Wiese des hübschen Frühling-/Sommerbildes durch aufgeklebte Papierschmetterlinge. Von dem Bienenprojekt angeregt, das in der Kita zur Zeit läuft, fertigten die Kinder zudem zur Dekoration von Blumentöpfen aus Korken, Papier und Draht gelbe, mit schwarzen Streifen versehene „Bienchen“.