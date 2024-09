Ein besonderes Erntedankfest feierte am Sonntag die Kita Frechdachs gemeinsam mit der protestantischen Kirche und den Einselthumer Landfrauen. Bei strahlendem Wetter zog das erste größere Fest der Kita nach der Corona-Pandemie viele Besucher an. Nach dem Gottesdienst verkauften Kita-Kinder stolz ihre selbstgemachten Produkte an Marktständen: Holundergelee aus den Früchten des Kita-Gartens, Lavendelseife, Kräutersalz und vieles mehr. Das Angebot wurde durch regionale Produkte wie Honig und Kartoffeln ergänzt. Besonders beliebt war die Gemüsesuppe, die von der Köchin der Kita zubereitet wurde und den Gästen sichtlich schmeckte.

Die Kita Frechdachs ist eine „Ernährungs- und Bewegungskita“. So gab es draußen auf dem Marktplatz noch ein abwechslungsreiches Programm mit einem Kinderparcours und einem Bastelstand, an dem herbstliche Traumfänger gestaltet wurden.

Für die erwachsenen Gäste gab es neuen Wein, auch Kuchen hatten die Landfrauen im Angebot. In familiärer Atmosphäre genossen die Besucher einen gelungenen Tag.