Nach 46 Berufsjahren als Erzieherin, davon 25 Jahre als Leiterin der protestantischen Kita „Arche Noah“ in Alsenz, ist Hiltrud Wickertsheim in Ruhestand gegangen.

Die Niedermoschelerin Wickertsheim wurde Ende April in der voll besetzten protestantischen Kirche Alsenz verabschiedet – von Kindern, Eltern sowie Vertretern aus Kirche und Gemeinden. „Langeweile ist bei einem so langen Arbeitsleben mit momentan rund 90 Kindern eigentlich nie aufgekommen“, sagte Wickertsheim. Über vier Jahrzehnte hatte sie Kinder aus Alsenz, Kalkofen und Oberndorf in einer prägenden Lebensphase begleitet.

„Ich habe mich schon immer bei meiner Kirche sehr wohl gefühlt“, erklärte die scheidende Leiterin. Die Trägerschaft der Kita ist zweigeteilt: Betrieb und Personal verantwortet die protestantische Kirchengemeinde, die Bauträgerschaft liegt bei den Kommunen Alsenz, Oberndorf und Kalkofen. „Dieses Konstrukt hat sich über Jahre bewährt“, betonte Wickertsheim.

Nach der Prüfung viele erstmal arbeitslos

Ihre Ausbildung begann sie 1980 im protestantischen Kindergarten Obermoschel, es folgte die Fachschule für Sozialpädagogik in Speyer. „Im Sommer 1984 waren viele Erzieherinnen nach der Prüfung erstmals arbeitslos“, erinnerte sie sich. Sie startete mit einer Halbtagsstelle, übernahm jedoch früh Verantwortung in kommissarischer Leitungsfunktion.

1986 wechselte Wickertsheim nach Alsenz, 2001 übernahm sie dort die Leitung. In dieser Zeit veränderte sich das Berufsbild grundlegend: längere Betreuungszeiten, steigende Anforderungen, Inklusion und ein gesetzlicher Betreuungsanspruch prägten den Alltag. Wickertsheim gestaltete diese Entwicklungen aktiv mit.

Umbauten, Renovierungen, Herausforderungen

Die Kita gehörte zu den ersten in Rheinland-Pfalz mit Betreuungsangeboten ab dem ersten Lebensjahr. 2011 schloss das Team die Qualitätsoffensive „Kita Plus QM“ ab. 2014 erhielt die Einrichtung erstmals das Qualitätssiegel „Die Carusos“ des Deutschen Chorverbands, 2025 zum dritten Mal in Folge. Seit September 2024 gibt es ein tägliches Frühstücksbuffet, seit Januar 2025 wird das Mittagessen in der neuen Küche frisch zubereitet.

Umbauten, Renovierungen und organisatorische Herausforderungen begleiteten die Jahre. „Ohne Zusammenhalt und gute Zusammenarbeit wäre vieles nicht möglich gewesen“, sagte Wickertsheim. Kritisch sah sie zuletzt die wachsende Bürokratie, denn diese koste Zeit, die dann nicht für die Arbeit mit den Kindern zur Verfügung stehe. Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit Radfahren, Motorradfahren und Reisen. Die Leitung der Kita Arche Noah übernimmt Simone Paul-Bernhard.