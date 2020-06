Eine Werkzeugkiste, die auf einen weißen Sprinter montiert worden ist, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag auf dem Parkplatz Kreisverwaltung/Stadthalle aufgehebelt. Dort war der Wagen am Donnerstag abgestellt worden. Die Diebe haben aus dem Behälter Motor-Werkzeuge entwendet. Zeugen werden um Hinweise an die Polizeidienststelle Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-100 gebeten.