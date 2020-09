Die Helfer der Kirchheimbolander Tafel können für ihre Arbeit zur Versorgung Bedürftiger mit Lebensmitteln jetzt ein neues Auto einsetzen. Spenden haben das möglich gemacht. Das bisher genutzte Auto, das vom DRK-Kreisverband gestellt wurde, konnte nicht mehr benutzt werden, da die Reparaturkosten in keinem vernünftigen Verhältnis zum Restwert gestanden haben, so Frederic Grange, Geschäftsführer des DRK Kreisverbandes. Die Ersatzbeschaffung sei nur durch Sponsoren-Engagement möglich geworden. Grange dankte Thomas Schrage (Präsident Lions Club Donnersberg), Jamill Sabbagh (Donnersberger Initiative für Menschen in Not und Eckhard Laubscher (Past-President Rotary Club Kirchheimbolanden) für die finanzielle Unterstützung durch ihre Organisationen. Dank galt ebenso dem früheren Landrat Winfried Werner (Kirchheimbolander Tafel) dafür, dass er sich unermüdlich um Spenden bemüht habe.