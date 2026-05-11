Fürs Muttertagswochenende hatte die Kleine Residenz zum Maimarkt in die Innenstadt eingeladen – erstmals für zwei Tage. Der Startschuss fiel am späten Samstagnachmittag mit dem „Maiwoi“-Festival und sieben teilnehmenden Weingütern aus der Region. Bis in den späten Abend heizten die „WoiBoyz“ auf dem Römerplatz mit Livemusik ein, an den Pagodenzelten wurden bis 22 Uhr edle Tropfen ausgeschenkt. Mit dem Programm am Samstag wollten die Stadt und der Gewerbe- und Verkehrsverein ProKibo ein Zusatzangebot für eine andere Zielgruppe als bisher schaffen.

Das Wetter spielte am Wochenende gut mit. Foto: Jeannette Anthes

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des klassischen Maimarkts mit familienfreundlichen Angeboten. Zur Mittagszeit wurden aufgrund des großen Andrangs die Parkplätze knapp, an den zahlreichen Ständen herrschte rege Betriebsamkeit. Traditionell öffneten am Nachmittag auch die Innenstadtgeschäfte und luden zum Flanieren und entspannten Shoppen am zweiten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres ein.