Zum 20. Mal lädt der Verein Pro Kibo zum „Frühlingserwachen“ mit verkaufsoffenem Sonntag in die Kirchheimbolander Altstadt ein. Was am 8. März zum Jubiläum geboten wird.

Was ist den Tag über alles geplant?

Los geht es am Sonntag, 8. März, am späten Vormittag: Ab 11 Uhr öffnen die Verkaufsstände der Händler auf dem Schlossplatz, in der Neuen Allee und in der Altstadt. Zeitgleich starten die Bewirtungsangebote an den zahlreichen Ständen sowie bei den teilnehmenden Gastronomen. Kulinarisches bieten die TSG Grün-Weiß, die Nigeria-Hilfe, die Grillhütte Schrögel, die Fördervereine der Kita Ritten und der Grundschule sowie die Villa Kunterbunt. Im Turmsaal wird ab 15.30 Uhr zu Kaffee und Kuchen geladen. Auf dem Lucae-Platz gibt es Slow Food von der „Wilden Wutz“, einen Waffelverkauf gegen eine Spende bieten die „Omas for Future“ im Hof des Cafés Imagine in der Langstraße.

Was gibt es Neues beim 20. „Frühlingserwachen“?

Erstmals öffnen die Geschäfte bereits um 12 Uhr und somit eine Stunde früher als in den vergangenen Jahren. Bis 17 Uhr kann der Sonntagnachmittag zum Frühjahrsshopping genutzt werden. Zum ersten Mal ist Eva Martinowsky mit einem Stand ihres „Manar“-Buchladens dabei. Neu in der Runde ist auch die zehnte Klasse der Göllheimer Gutenbergschule mit einer Tombola.

Wie sieht es mit Parkplätzen in der Innenstadt aus?

Kostenlose Parkmöglichkeiten stehen auf den umliegenden öffentlichen Parkplätzen sowie dem City-Parkdeck zur Verfügung.

Welche Angebote gibt es für Familien?

Familien mit Kindern stehen beim „Frühlingserwachen“ traditionell im Fokus. Ab 11 Uhr geht es für die jungen Besucher auf dem Schlossplatz mit Trampolin-Bungee-Jumping los. Auf dem Römerplatz dreht sich für die Jüngsten ein neues Kinderkarussell. Um 13 Uhr starten an der Stadtmauer die Mitmachaktionen des Hauses der Jugend sowie das beliebte Abseilen an der Kletterwand mit Erlebnispädagogin Chrissy Weyers. Um 15.30 Uhr geht es weiter mit dem Kindertheater auf der „kleinen Weltbühne“. Dann führen Billie Billewitz und Lisa Kaufhold das Theaterstück „Der verrückte Obstkarren“ auf dem Vorplatz der Stadtmauer auf. Die Bühne des Römerplatzes gehört dem Tanzsportverein Grün-Weiß. Von 13 bis 15 Uhr findet dort die große Tanzshow der Kinder- und Jugendgruppen statt. Kinderschminken wird von 13 bis 16 Uhr angeboten. Ab 13.15 Uhr geben Schüler und Schülerinnen der Kreismusikschule Kostproben ihres Könnens. Wie gewohnt rufen zahlreiche Teilnehmer zu verschiedenen Spendenaktionen auf.

Info

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass bei den Händlern und an den Ständen nicht mit EC-Karte, sondern nur in bar gezahlt werden kann. Weitere Informationen und das vollständige Programm sind im Internet unter pro-kibo.de abrufbar.

