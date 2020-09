Zum mittlerweile dritten Mal zeigt sich an diesem Wochenende Kirchheimbolanden wieder „l(i)ebenswert“. Das neue Format „Kibo l(i)ebenswert“, mit dem sich die Stadt behutsam aus dem Corona-Lockdown herauswagt, bindet am Freitag bereits den Wochenmarkt mit ein. Der präsentiert sich erweitert um einen Weinausschank des Weinguts Stutzmann, Essen von „Colibri“ und etwas Straßenmusik. Am Samstagabend wird dann Kalli Koppold auf dem Römerplatz für musikalische Unterhaltung sorgen. Einlass ist ab 18 Uhr, dann öffnen auch Weinstand und Cocktailbar, um 20 Uhr beginnt das Musikprogramm.