Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ei, es geht jo widder“, freute sich am Mittwochvormittag ein älterer Mann beim Blick auf die Wettertafel am Parkdeck. Und in der Tat: Nachdem die Tafel lange Zeit vom meteorologischen Datenstrom abgehängt war und nur Striche gezeigt hat, ist sie jetzt wieder online und gibt Auskunft über Wind und Wetter.

Im vergangenen März haben wir in einem Artikel über die Wetterstation in