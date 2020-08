Nachdem am Mittwoch der Westkreis vom Unwetter hart getroffen worden war, lag am späten Freitagnachmittag Kirchheimbolanden über zwei Stunden hinweg unter sintflutartigem Dauerregen. Gegen 18 Uhr meldete die Feuerwehr allein in Kirchheimbolanden 40 Einsätze, in der Wache war die Rede von einer noch nicht zu überschauenden Lage. Das Technische Hilfswerk und die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern seien zur Unterstützung unterwegs, hieß es in der Feuerwache. Details waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu erfahren.

Zeitweise war beispielsweise im Bereich des Aldi-Marktes Land unter. Der Kreisel beim Autohaus Föller und der Jet-Tankstelle stand komplett unter Wasser. Ein Blick auf die Wetterstation am Parkdeck ließ das Ausmaß dieser Sintflut erahnen. Gegen 17.30 Uhr zeigte die Messtafel dort 131 Liter Niederschlag pro Quadratmeter an. Der Abend mit Kabarettist Ramon Chormann auf dem Römerplatz musste kurzfristig abgesagt werden.