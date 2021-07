Die Jüngsten spielen beim TC Kirchheimbolanden in dieser Medenrunde groß auf. Die U10 feierte bereits den Meistertitel in der A-Klasse und weitere TCK-Teams dürfen noch vom Aufstieg träumen.

In der A-Klasse fuhr die erste gemischte U12-Mannschaft des TCK bereits zwei Siege ein. Am Samstag treffen sie im letzten Spiel auf den TC Grün-Weiss Frankenthal. Bei einem Sieg hätte die Mannschaft noch Chancen auf den Aufstieg in die Pfalzliga.

Die neu gegründete Spielgemeinschaft der U15-Mädchen mit dem Park TC Grünstadt steht in der A-Klasse aktuell an der Tabellenspitze und kann im letzten Spiel am Freitag den Aufstieg in die Pfalzliga noch perfekt machen.

Die aktuell jüngsten Medenrundenspieler (U10) des TCK stehen in der A-Klasse gemeinsam mit ihren Mannschaftskollegen des Park TC Grünstadt bereits als Aufsteiger fest.

Die Herren-Mannschaft spielt in der B-Klasse nach drei 9:0-Siegen (gegen Brücken, Zellertal und Bubenheim) und einer knappen Niederlage gegen den direkten Konkurrenten, den TC RW Kaiserslautern, noch um den Aufstieg in die A-Klasse.