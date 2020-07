Covid 19 trifft die Menschen weltweit. Seit Mitte März sind auch Kindergarten, Grundschule und Ausbildungszentrum von „Start Life – Start ins Leben“ in Umusochie im Imo State Nigeria geschlossen. Das Bildungs- und Zukunftsprojekt will – mit Unterstützung aus Kibo – Menschen vor Ort dauerhaft helfen, eine Lebensgrundlage im eigenen Land zu schaffen. Viele Familien stürzte inzwischen der Lockdown in Arbeitslosigkeit – und damit in Hunger und Elend. „Die Ernährungslage wird immer verzweifelter“, berichtet Felicia Stevens von der Nigeriahilfe. „Normalerweise bekamen unsere 220 Kinder dreimal pro Woche eine gesunde Mahlzeit. Die fällt seit Monaten weg. Alles, was wir aus Rücklagen aufbringen konnten (über 1000 Euro), haben wir bereits zum Einkauf von Grundnahrungsmitteln an die Schulleitung geschickt: Tropfen auf einen heißen Stein! Einmal pro Woche dürfen die Dorfbewohner – jeweils eine Person pro Familie – ihre Häuser verlassen, um sich auf dem Markt mit Reis, Bohnen, Öl und Tomaten zu versorgen. Staatliche Hilfe oder ein flächendeckendes Gesundheitswesen gibt es nicht, die Mangelernährung verursacht weitere Krankheiten.“ Und in Kirchheimbolanden sind die Einnahmequellen – der Verkaufsstand beim Mai- und Oktobermarkt oder zum Residenzfest – ebenfalls durch die Pandemie versiegt. „Wir bitten dringend um Spenden.“ Mit zehn Euro im Monat – gerne auch mehr – kann man die Patenschaft für ein Kind oder Alleinerziehende wirksam unterstützen. Infos bei Claudia Thur-Giudice (claudia.thur-giudice@kirchheimbolanden.de, Tel.: 0162 2326220) und Felicia Stevens (Tel. 06352 1775). Spendenkonto: Verein Nigeriahilfe Start Life - Start ins Leben, DE46 5509 1200 0028 2459 04, Spendenquittungen werden zum Jahresende ausgestellt (Anschrift auf der Überweisung angeben).