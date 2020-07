Konrad Wolf, Landesminister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, kommt am Freitag, 31. Juli, zu einem Kulturspaziergang nach Kirchheimbolanden und will sich beim Rundgang durch die Stadt ein Bild machen von den kulturellen Attraktionen, die die kleine Residenz zu bieten hat. Darüber informiert die SPD-Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb in einer Pressemitteilung. Startpunkt für diesen Rundgang ist um 17 Uhr am Museum am Stadtpalais. Stationen des Besuches sind demnach die Paulskirche mit der Mozartorgel, der barocke Terrassengarten sowie die Stadtmauer. Wer Interesse hat, mitzugehen oder im Vorfeld Fragen an den Minister hat, wird gebeten, sich unter der E-Mail-Adresse der Abgeordneten, wahlkreis@jaquelinerauschkolb.de, zu melden.