Das langjährige Bestehen der Partnerschaft mit der französischen Stadt Louhans-Châteaurenaud wurde mit einem Festakt und einem Freundschaftsfest zelebriert.

Mit einem feierlichen Festakt und einem großen deutsch-französischen Freundschaftsfest hat Kirchheimbolanden am Wochenende das 50-jährige Bestehen der Jumelage mit der französischen Partnerstadt Louhans-Châteaurenaud gefeiert.

Vertreter beider Städte und des Freundeskreises begrüßten die Gäste in der Stadthalle. Foto: Jeannette Anthes

Zum offiziellen Jubiläumsabend hatten die Stadt und der 1979 gegründete Freundschaftskreis am Samstag in die Stadthalle eingeladen. Vor mehr als 100 Gästen würdigten die Repräsentanten beider Städte in ihren Ansprachen die enge Verbindung zwischen den Kommunen. „Aus Besuchen wurden Wiedersehen, aus Partnerschaft Freundschaft. Daher verbindet unsere Städte mehr als ein Jubiläum“, betonte Stadtbürgermeister Marc Muchow. Die Partnerschaft zeige eindrucksvoll, „dass Europa auch im Kleinen gelingt: nicht abstrakt, sondern konkret und menschlich“.

Freundschaftsfest in der Altstadt als Höhepunkt

Während der Feierstunde erinnerten die Redner zudem an zahlreiche gegenseitige Besuche und Begegnungen der vergangenen Jahrzehnte. Zu den Höhepunkten zählte im vergangenen Jahr die Teilnahme einer Delegation aus Kirchheimbolanden an der Zeremonie „Ravivage de la flamme“ in Paris, die als Symbol für Erinnerung und Versöhnung gilt. Für das musikalische und tänzerische Rahmenprogramm sorgten der Musikverein Bolanden sowie eine Formation der Tanzschule „Flex & Point“.

Die Kinder der nach der Partnerstadt benannten Kita Louhans trugen mit einem Lied zum Festprogramm bei. Foto: Jeannette Anthes

Höhepunkt des Jubiläumswochenendes war am Sonntag das öffentliche Freundschaftsfest in der Altstadt. Auf dem Römerplatz wurde das Programm am Vormittag mit Begrüßungsreden und musikalischen Beiträgen eröffnet. Auch die Kinder der nach der französischen Partnerstadt benannten Kita Louhans beteiligten sich mit einem fröhlichen Lied. Für französisches Flair sorgte Harald Kronibus mit landestypischer Musette-Musik am Akkordeon.

Zu den Klängen von stimmungsvoller Musette-Musik gab es auch ein spontanes Tänzchen auf dem Römerplatz. Foto: Jeannette Anthes

Nach einem zweisprachigen Gottesdienst standen ab Mittag das gesellige Beisammensein sowie musikalische Unterhaltung mit der Big Band „Swingin Project“ des Gymnasiums Weierhof und Akkordeonspieler Friedel Bayer im Mittelpunkt.