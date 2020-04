In der Zeit von Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, wurde in der Dannenfelser Straße in eine Werkstatt eingebrochen. Das hat die Kirchheimbolander Polizei am Donnerstag gemeldet. Die bislang unbekannten Täter gelangten demnach durch das Öffnen eines gekippten Fensters in die Räumlichkeiten und entwendeten dort verschiedene Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen, Telefon 06352 911-0.