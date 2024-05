Anlässlich des 275. Jubiläums der protestantischen Kirche in Winnweiler hat Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst am Pfingstsonntag gepredigt. Im Eingangsportal der Kirche ist als Baujahr 1749 vermerkt. In ihrer Festpredigt sprach Wüst über Vertrauen. Sie spüre große Verunsicherung wegen der Krisen und individuellen Herausforderungen, die viele Menschen belasten. Sie fragte: Könne es da nicht helfen, darauf zu vertrauen, dass jemand anderes unser Leben in der Hand hält, es ausnahmslos gut mit uns meint und uns rückhaltlos liebt? Kinder der protestantischen Kita sangen „Wir feiern heut’ ein Fest“. Auch der Kirchenchor gestaltete den Gottesdienst mit. Dekan Matthias Schwarz überbracht Glückwünsche des Dekanats „An Alsenz und Lauter“ und des Bezirkskirchenrats. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es unter anderem Heilig-Geist-Krapfen.