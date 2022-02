Als Tanzmusiker und Stimmungskanone ist Karl „Kalli“ Koppold allseits bekannt. Jetzt präsentiert er sich in einem Kirchenkonzert als Interpret auch klassischer Komponisten.

Der vielseitige Musiker aus Einselthum ist Jahrgang 1992 und konnte trotzdem 2020 bereits sein 20. Bühnenjubiläum begehen. In der Region ist er als Schlagersänger, Entertainer und Alleinunterhalter an der E-Orgel bekannt. Seinen ersten Fernsehauftritt hatte er 2012 in der Sendung „Immer wieder sonntags“, weitere TV- und Radio-Auftritte folgten.

Er wird für Familienfeiern ebenso wie für Großveranstaltungen gebucht, außerdem komponiert er selbst und hat einige CDs herausgebracht. Sein Repertoire reicht vom Schlager über Oldies und Evergreens bis zu Rock und Pop. Auch zum „Schlager-Gottesdienst“ hat er bereits in die Tasten gegriffen.

Für Samstag, 26. März, 20 Uhr, lädt der Sänger und Instrumentalmusiker zu einem laut Ankündigung „ganz besonderen Kirchenkonzert“ in die katholische St.-Philipp-Kirche in Zell-Zellertal ein. Nach eigenen Angaben bereitet er ein „sorgfältig ausgewähltes Programm“ vor, das „von Evergreens der Unterhaltungsmusik bis hin zu neuen Interpretationen klassischer Werke von Johannes Brahms, Frédéric Chopin und Antonio Vivaldi“ reicht.

Kalli Koppold will „an diesem Abend auf einem der teuersten elektronischen Tasteninstrumente weltweit spielen“. Wie er versichert, darf sich „das Publikum auf emotionale und mitreißende Darbietungen freuen“.