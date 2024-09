Am kommenden Sonntag, 17 Uhr, gestalten der Lautersheimer Trompeter Volker Günther und Organist Torsten Laux aus Kaiserslautern-Erfenbach ein gemeinsames Konzert in der protestantischen Kirche von Göllheim.

Auf dem Programm stehen „Sephardische Himmelsklänge“, die Laux 2023 für seinen Freund und Weggefährten Günther komponiert hat. Die Veranstaltung ist Teil des zweiten Westpfälzischen Orgelsommer im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Die Musik beginnt um Uhr mit einer kurzen Einführung, davor gibt es schon ab 16 Uhr eine Kirchenführung und Besichtigung der historischen Orgel.

Das seit 1530 lutherische, heute protestantische Gottesheim stammt aus dem 14. Jahrhundert. Die romantische Sauer-Orgel wurde 1880 in ein älteres Gehäuse mit Rokoko-Prospekt eingebaut.

Laux’ zwölf Stücke für Trompete und Orgel sind laut Ankündigung „eine Erinnerung an die in ihren Ursprüngen nicht notierte und dadurch größtenteils verlorene Musik der Sepharden“. Diese Nachfahren tiefreligiöser Juden, die als Minderheit über Jahrhunderte auf der iberischen Halbinsel mit der islamischen, dann katholischen Mehrheitsbevölkerung lebten, ließen sich nach ihrer Vertreibung im 15. Jahrhundert im gesamten Mittelmeerraum nieder. Die hier zu hörenden Kompositionen verbinden also fast 3000 Jahre alte Psalmen mit moderner Musik. „Dabei werden die tröstenden, ermutigenden Botschaften der uralten Gebete musikalisch hervorgehoben“, so Laux.