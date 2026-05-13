Der evangelische Gottesdienst in Oberndorf in der Kirche St. Valentin war am Sonntag mal ganz anders als gewohnt.

Statt am Sonntagmorgen begann der Gottesdienst um 19 Uhr, berichtet Pfarrer Andreas Echternkamp. Ungewöhnlich war beispielsweise auch die Sitzordnung: Die Besucher saßen nicht auf den Bänken, sondern in einem Kreis im Chorraum. Etwa 25 Teilnehmer im Alter zwischen einem und 91 Jahren aus Oberndorf und den Nachbarorten waren gekommen.

Wünsch dir was, hieß es bei der Liedauswahl. Wer wollte, konnte sich von Kirchenmusikerin Ulrike Melzer ein Lied aus dem Gesangbuch wünschen – von Taizé-Gesängen bis zum bekannten „Großer Gott, wir loben dich“. Melzer begleitete die Singenden mit dem E-Piano.

Der Segen wird von Person zu Person weitergegeben

Wie in Taizé gab es in diesem Gottesdienst keine Predigt. Stattdessen hörten alle gemeinsam auf den Bibeltext für den Sonntag und konnten sich anschließend in Stille eigene Gedanken dazu machen. Mit einem Gebet, dem Vaterunser und dem Segen endete der Gottesdienst. Dabei wurde der Segenswunsch „Gott segne dich und behüte dich“ von einem Gottesdienstteilnehmer zum nächsten im Kreis weitergegeben, bevor es noch einen lockeren Abschluss mit Getränken und Fingerfood gab.

Pfarrer Andreas Echternkamp wollte mit dieser besonderen Gottesdienstform die Kirchengemeinde darauf vorbereiten, in Zukunft vielleicht selbst Gottesdienste – auch ohne Pfarrperson – zu feiern. Weil immer mehr Personal fehle, werde sich in Zukunft einiges verändern, „was nicht nur schlecht sein muss, sondern auch Chancen bietet. Etwa ganz andere Weisen, Gottesdienst miteinander zu feiern“, teilt Echternkamp mit.