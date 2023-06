Für Freitagabend, 16. Juni, 19.30 Uhr, lädt Team 4 der Standortentwicklung Rockenhausen zur Vorführung einer deutschen Komödie ins Zirkushaus Pepperoni ein. Um 14 Uhr beginnt am Sonntag, 18. Juni, der Kinonachmittag für Kinder mit einem Animationsfilm, der das Thema des Romanklassikers von Jules Verne aufgreift: Der Frosch Phileas Frogg und das Seidenäffchen Passepartout träumen vom großen Abenteuer, und so unternehmen sie gemeinsam eine große Reise. In 80 Tagen wollen sie den Erdball umrunden, doch natürlich gibt es Widerstände, so beispielsweise die übellaunige Wüstenrennmaus Inspektor Fix. Werden die beiden trotzdem das Wettrennen gewinnen?

Einlass ist zu beiden Veranstaltungen jeweils eine Stunde vor Filmbeginn. Der Eintritt ist frei. Team 4 bewirtet mit frischem Popcorn, Chips und kühlen Getränken.