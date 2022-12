Was geschieht, wenn zwei unterschiedliche Welten aufeinander treffen, erzählt das Stück „Sesam öffnet sich – Ein Viereck (k)reist durchs Kugelland“, mit dem das L’Una Theater am Mittwoch, 28. Dezember, 15 Uhr, im Theater Blaues Haus in Bolanden/Weierhof gastiert.

Zum Inhalt: Krick Kiste lebt im Viereckland und fühlt sich dort sehr wohl. Eine stabile Mauer umschließt sein Reich. Darinnen ist alles wunderbar überschaubar, herrlich geordnet und lässt sich problemlos stapeln. Nur das Fußballspielen macht keinen rechten Spaß. Eines Nachts geschieht etwas Merkwürdiges: Im Traum erscheint ihm eine Kugel. Und als er morgens erwacht, ist seine Mauer auf unerklärliche Weise einen Spalt geöffnet. Nach erstem Schreck nimmt er seinen Mut zusammen und geht hindurch. Eine abenteuerliche „ECKxpedition“ beginnt, in der Krick mächtig ins Rollen kommt: Kein Wunder, er ist im Kugelland! Als dann noch Bolle Ball erscheint und sich bei seinem Anblick vor Lachen nur so kringelt, eckt er bei ihm mächtig an.

Eine Vielzahl an Instrumenten – unter anderem Akkordeon, Klarinette, Percussion und eine singende Säge – begleiten diese Begegnung. Mit viel Witz, wenigen Worten und packender Live-Musik wird eine abenteuerliche Märchenreise in eine fremde Welt präsentiert. In dem Stück mit den Darstellern Gabi Mohr und Gieselbert Hoffmann geht es um den Kontakt mit dem Unbekannten und ums Fremdsein. Es ist geeignet für Kinder von vier bis zehn Jahren. Veranstalter ist das Theater Blaues Haus.

Karten und Info

Kinder zahlen fünf Euro Eintritt, Erwachsene acht Euro. Kartenvorbestellung per E-Mail an karten@blaues-haus-ev.de oder telefonisch unter 06355 1799. Weitere Informationen online unter http://www.blaues-haus-ev.de.