Nach einer Sicherheitsüberprüfung auf dem Kinderspielplatz in Breunigweiler war schnelles Handeln angesagt: Der Abstand zwischen dem Schaukelnetz und dem Kletterturm sei zu gering, hatte der Gemeindeunfallversicherungsverband moniert. Dieser Missstand ist aber bereits behoben, unter anderem hatte ein zusätzlicher Balken angebracht werden müssen, der mit knapp 300 Euro die Gemeindekasse belastet, wie Ortsbürgermeister Marcel Form dem Gemeinderat berichtete.

Allerdings sind in nächster Zeit noch weitere Umbauten auf dem Spielplatz fällig. Das Gebälk muss saniert und die Fundamente müssen neu verbaut werden. Außerdem soll die Anlage mit neuem Sand befüllt werden. All das soll in Eigenleistung gemacht werden.