Acht Kurse für die erste Jahreshälfte hat das Kibobad angesetzt. Sie sind jeweils vier Wochen vor Kursbeginn buchbar. Der erste Kurs, der am 9. Februar beginnt, ist bereist ausgebucht, für den zweiten können sich Interessierte ab dem 1. Februar anmelden. Teilnehmen können Kinder von sechs bis zehn Jahren. Ziel ist, dass die Kinder am Ende des Kurses sicher im Brustschwimmen sind. Die zehn Kursstunden finden entweder montags, mittwochs und freitags statt oder dienstags und donnerstags. Bei jedem Kurs gibt es zwei Uhrzeiten zur Auswahl, sodass je sechs Kinder an einer Stunde teilnehmen. Der Schwimmkurs kostet 99 Euro.

Für das zweite Halbjahr sollen dann wieder acht verschiedene Kurse angesetzt werden, informiert der fürs Kibobad zuständige Werkleiter Daniel Fleckenstein. Am Ende haben so in diesem Jahr 192 Kinder die Möglichkeit, schwimmen zu lernen. In Planung sind außerdem Kurse im Aquacycling für Erwachsene. Die aktuellen Babywassergewöhnung-Kurse – bei denen pandemiebedingt nur zehn Teilnehmer pro Kurs zugelassen sind – sind gerade ausgebucht.

Alle Anmeldungen finden über das Online-Buchungssystem auf der Website des Kibobads statt.