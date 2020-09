Erstmals seit März gibt es am Montag, 7. September, wieder ein Kinderkino. Der Film „Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, große Freundschaft“ dauert 90 Minuten und wird vom Bundesverband Jugend und Film für Kinder ab fünf Jahren empfohlen. Selbstredend gilt es einige Regeln zu beachten, um die Gesundheit aller Kinderkinobesucher zu schützen. Teilnahme ist nur nach vorheriger Online-Anmeldung (www.juz-kircheimbolanden.de) möglich, auch erwachsene Begleitpersonen müssen sich registrieren. Eine Mund-Nasenbedeckung muss getragen werden, darf aber am Platz abgenommen werden. Es werden kein offenes Popcorn und keine offenen Getränke angeboten. Dafür liegen auf jedem Platz ein Trinkpäckchen und eine Tüte Salzstangen. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro. Weitere Infos in jedem Pfarramt und in der Protestantischen Jugendzentrale, Telefon 06352 706650, E-Mail juz.kirchheimbolanden@evkirchepfalz.de

Info

Montag, 7. September, 16.30 Uhr: Lautersheim, Dorfgemeinschaftshaus neben Kindergarten

Dienstag, 8. September, 16.30 Uhr: Bischheim, Kirche

Donnerstag, 10. September, 15.30 Uhr: Kriegsfeld, Protestantisches Gemeindehaus

Montag, 14. September, 16.30 Uhr: Bolanden, Protestantisches Gemeindehaus

Mittwoch 16. September, 17 Uhr: Biedesheim, Bürgerhaus

Donnerstag, 17. September, 16.30 Uhr: Kirchheimbolanden, Protestantische Jugendzentrale, Liebfrauenstraße 7

Montag, 21. September, 16.30 Uhr: Marnheim, Protestantisches Gemeindehaus