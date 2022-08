Für Mittwoch, 31. August, 10 bis 13 Uhr, lädt das Museum im Stadtpalais, Amtsstraße 14, Kinder von sechs bis zwölf Jahren aus Kirchheimbolanden und Umgebung zum Projektvormittag ein.

Bei dieser Aktion begeben sich die jungen Museumsbesucher auf die Spuren des Gottes Merkur in der Pfalz. Es soll herausgefunden werden, warum die Menschen, die in der Römerzeit hier in der Region lebten, diesen Gott so gerne annahmen. Merkur, auf Lateinisch Mercurius, war der Gott des Handels und der Diebe und galt als Götterbote. In der griechischen Welt war er als Hermes bekannt. Er war meist mit einem geflügelten Helm und Flügelschuhen unterwegs.

Die jungen Forscher begeben sich daher auf die Spuren des Gottes Merkur in der Pfalz. Passend zum Thema wird auch ein Kreativworkshop angeboten. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 5 Euro für das Material. Es wird um frühzeitige Anmeldung gebeten, da vielleicht nur eine beschränkte Teilnehmerzahl zugelassen werden kann. Es wird darum gebeten, eine Mund-Nasen-Maske mitzubringen. Anmeldung unter paedagogik@museum-kirchheimbolanden.de.