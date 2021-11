Am Freitag, 12. November, präsentiert das ROKino einen Doppeltermin in der Donnersberghalle Rockenhausen. Um 16 Uhr beginnt der Kinder-Trickfilm „Soul“: Die Macher von „Alles steht Kopf“ tauchen dieses Mal ein ins „Davorseits“ – das ist jener Ort, an dem ungeborene Seelen ihre Persönlichkeit bekommen.

Um 19.30 Uhr folgt ein Film für Erwachsene: eine Culture-Clash-Komödie um eine Beziehung zwischen einer arabischstämmigen Jura-Studentin, die aufgrund ihrer Herkunft von dem provokanten Professor Pierre Mazard angefeindet wird. Doch diese Begegnung bleibt nicht ohne Folgen.

Einlass ist jeweils eine Stunde vor Filmbeginn nach der 2G+ Regelung (offizieller Test oder Selbsttest vor Ort). Für Kinder bis elf Jahren entfällt die Testpflicht. Ein Schülerausweis ist mitzuführen.