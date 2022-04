Am Mittwoch, 13. April, findet von 9 bis 12 Uhr ein Projektvormittag für Kinder von sieben bis zwölf Jahren statt. Treffpunkt ist an der Liebfrauenkirche, Liebfrauenstraße 7, in Kirchheimbolanden. Organisiert vom Museum im Stadtpalais sollen die Kinder erforschen, welche Handwerkskünstler einst in Kibo lebten und arbeiteten. Danach werden die Teilnehmer selbst kreativ. Kostenbeitrag 5 Euro für das Material. Anmeldung unter paedagogik@museum-kirchheimbolanden.de.