Am Dienstag wurde in Imsweiler ein Mädchen angefahren. Die Zehnjährige ging mit ihrem Hund gegen 16 Uhr auf dem Gehweg in der Alsenzstraße spazieren. Hierbei wurde sie von einem vorbeifahrenden blauen Opel mit dem Außenspiegel an der Schulter gestreift und leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um das Wohlbefinden des Mädchens zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06363 9170.