Werden die Kirchheimbolander bei der Bundestagswahl am 26. September wieder so „überdurchschnittlich durchschnittlich“ abstimmen, wie Stadtbürgermeister Marc Muchow das Wahlverhalten in seinem Städtchen charakterisierte? Denn bei fünf Bundestagswahlen seit 2002 lagen die Kiboer dem bundesweiten Wahlergebnis im Durchschnitt aller Jahre am nächsten. Grund für das ZDF, vor dieser offenkundigen Richtungswahl den Kirchheimbolandern auf den Zahn zu fühlen und eine Probeabstimmung zu wagen.

An deren Treffsicherheit hatten zwei Wahlforscherinnen am Ende des Films „Volksparteien ohne Volk“, den der Sender am Dienstagabend ausstrahlte, allerdings doch Zweifel.