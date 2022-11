Wegen eines Wettkampfs, den der Schwimmverein Kirchheimbolanden am Sonntag, 20. November, im Kibobad ausrichtet, steht die Schwimmhalle an diesem Tag Badegästen nicht zur Verfügung. Die Sauna hat zu den üblichen Zeiten geöffnet. Allerdings können auch die Saunabesucher die Schwimmbecken an diesem Tag nicht nutzen, teilt das Kibobad-Team mit. Allgemeine Informationen zum Bad gibt es im Internet unter www.kibobad.de.