Das Hallenbad der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden im Fischbachweg schließt bereits am 1. November wegen der neuen Corona-Verordnungen der Bundesregierung. Das hat der Werkleiter der Verbandsgemeinde, Ulrich Kurz, am Donnerstag mitgeteilt. Letztmals in den bisher möglichen Zeitfenstern geöffnet ist das Kibobad am Samstag, 31. Oktober.

Ob die Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen oder wie beim vorhergehenden Lockdown an andere Bereiche der Verbandsgemeinde ausgeliehen werden können, das sei derzeit noch nicht geklärt, so Kurz. Unklar bleibt auch, wann das Bad wieder öffnen kann. Im November jedenfalls werde es keinen Badebetrieb mehr geben.