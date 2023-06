Am kommenden Freitag, 23. Juni, schließt das Kibobad für vier Sommerwochen seine Pforten. Wie das Bad-Team mitteilt, stehen die alljährlich notwendigen Unterhaltungsarbeiten an. Das Bad selbst wie die technischen Anlagen müssen demnach gewartet werden. Dies wird gut vier Wochen in Anspruch nehmen. Bis einschließlich Sonntag, 23. Juli, bleiben die Schwimmhalle wie auch die Sauna geschlossen. Beides soll am Montag, 24. Juli, wieder öffnen.