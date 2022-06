Eine Liegewiese fürs Kibobad sowie die Erweiterung der dortigen Saunaanlage wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Wie erwartet, hat der Verbandsgemeinderat am Dienstagabend mehrheitlich entschieden, die Planungen einzustellen. Während bei der Saunaerweiterung kaum Diskussionsbedarf bestand, scheiterte in Sachen Liegewiese ein Antrag der CDU-Fraktion, eine erneute, verschlankte Planung in Auftrag zu geben – ohne den in den jüngsten Konzepten vorgesehenen Spraypark für Kinder und sanitäre Anlagen. Gerade mit Blick auf die unkalkulierbar steigenden Kosten im Baugewerbe seien solche Projekte derzeit zu riskant, war sich die Mehrheit der Ratsmitglieder einig. Zuletzt war von Kosten von 1,8 Millionen Euro für die Erweiterung der Sauna, knapp zwei Millionen Euro für die Liegewiese mit Spraypark ausgegangen worden.