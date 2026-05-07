„Tierisches“ dabei hatte die Mutterstadter Autorin Katrin Kirchner bei ihrer Lesung in der Kirchheimbolander Stadtbibliothek. Es war der Auftakt von „Kibo liest und lauscht“.

Kirchner, die unter anderem zwei Kinderbücher verfasst hat, stieg mit einer feinhumorigen und von persönlicher Sachkenntnis der Spezies geprägten Erzählung über Goldhamster „Hubert“ in den Abend ein. In einer zweiten Geschichte widmete sich die Autorin den zahlreichen Facetten eines Igel-Stachelkleides. Damit nicht genug von der Mode: Dass die Suche nach einer passenden Garderobe für ein erstes Date am Ende zum eigentlichen Rendezvous mit gutem Ausgang wurde, schilderte Kirchner in „Das Kleid“.

Neben der Literatur gilt Kirchners Leidenschaft der Bretagne. Die Journalistin, die unter anderem in der Bonner Republik als Bundestagsassistentin tätig war, fühlt sich der französischen Küstenregion in besonderer Weise verbunden. Ihr erster Aufenthalt am Golf vom Morbihan sei wie ein „Coup de foudre“ – eine Liebe auf den ersten Blick – für sie gewesen, erinnert sich Kirchner. Dutzende Besuche vor Ort habe sie seit Anfang der 1990er Jahre zusammen mit ihrem Mann unternommen. Besonders eindrücklich sei dabei die Begegnung mit dem geheimnisvollen Megalithen „Gavrinis“ gewesen, sagte Kirchner. Das Rätsel um das rund 5000 Jahre alte Steindenkmal habe sie zu einer ganzen Serie von Texten bewegt, aus denen sie in der Stadtbibliothek zwei kurze Gedichte vortrug.

Am 12. Mai Lesung zu Bücherverbrennungen

Katrin Kirchners Autorenlesung war ein stimmungsvoller Einstieg in „Kibo liest und lauscht“. Die Veranstaltungsreihe, die alle zwei Jahre vom Donnersberger Literaturverein ausgerichtet wird, läuft mit zahlreichen Programmpunkten noch bis in den Herbst. Nächster Termin ist am Dienstag, 12. Mai, ein Vortrag der Mörsfelder Autorin Monika Böss anlässlich der Bücherverbrennungen während der NS-Zeit.