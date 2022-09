Die für Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. September, geplante Veranstaltung „Kibo l(i)ebenswert“ auf dem Römerplatz findet nicht statt. Aufgrund der Wetterprognosen, die deutlich zurückgehende Temperaturen voraussagen, haben sich die Organisatoren entschieden, „Kibo l(i)ebenswert“ zu verschieben. „Sehr schade“ findet das Mitorganisator Alexander Dreißigacker – schließlich sollte die Neuauflage der in der Corona-Pandemie eingeführten Veranstaltung auch eine Reminiszenz an ihren Miterfinder Joachim Didier sein, der im Juni bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückt war.

Für ein „Herzensprojekt“ des ehemaligen Verbandsgemeindebeigeordneten seien im Vorfeld der geplanten Veranstaltung bereits „großzügige Spenden“ eingegangen. Sie sollen für das Freizeitgelände Schillerhain eingesetzt werden, wie Dreißigacker bestätigt.

Der Nachholtermin stehe noch nicht fest, sagt er, dieser müsse noch mit den Künstlern abgeklärt werden. Im Frühjahr 2023 dürfte es aber laut Dreißigacker so weit sein, dann mit der Besetzung, die auch diesmal vorgesehen war: Nadine Heil und „Magic – Die Band“, Kalli Koppold sowie Ramon Chormann. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit allerdings nicht. Sie können an der Vorverkaufsstelle, im Modehaus Heck, zurückgegeben werden, wie Dreißigacker sagt. Das Geld für Karten, die nicht zurückgegeben werden, wandere in den Spendentopf.