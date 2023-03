Es ist an alles gedacht: Wenn sich das Städtchen im April wieder von seiner liebenswerten Seite zeigen will, werden es weder Wind noch Wetter davon abhalten können. Dafür sorgt Ramon Chormann mit seinem Theater.

Das Programm steht bereits seit Mitte vergangenen Jahres. Im September sollte die dritte Auflage von Kibo l(i)ebenswert auf dem Römerplatz über die Bühne gehen, alles war geplant und organisiert, doch das Wetter machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Nach einem regenarmen Sommer war ausgerechnet das dritte Septemberwochenende nass und ungemütlich, die Veranstaltung wurde abgesagt.

Für ein Herzensprojekt

Die Neuauflage der Veranstaltung zum Andenken an Joachim Didier soll nun im April nachgeholt werden. Didier, der im vergangenen Juni bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, war als Kommunalpolitiker in vielen Bereichen aktiv und gehörte als Vertreter der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung zu den Hauptinitiatoren von „Kibo l(i)iebenswert“. Damit wollten er und seine Mitstreiter in Coronazeiten für ein wenig Abwechslung und Freude sorgen und zugleich regionalen Künstlern durch diese Durststrecke helfen.

Die Künstler, die bei diesen ersten „Kibo l(i)ebenswert“-Veranstaltungen auf der Bühne standen, fühlen sich Joachim Didier verbunden. Für Freitag, 28. April, haben Sängerin Nadine Heil aus Breunigweiler und die Partyband „Magic“ ihr Kommen zugesagt. Los geht es um 19.30 Uhr. Am Samstag, 29. April, wird zunächst Ramon Chormann einen Auszug aus seinem aktuellen Programm präsentieren, bevor Kalli Koppold die Gäste musikalisch unterhält. Start ist um 19 Uhr. Beide Veranstaltungen finden im Ramon-Chormann-Theater in der Mühlstraße statt.

Erlös wird gespendet

Für viele Weggefährten von Joachim Didier sei es ein Herzenswunsch, sich für dessen Anliegen weiterhin stark zu machen, so die Stadtbeigeordnete Birgit Dall. Die Künstler spenden dafür ihre Gage, die Caterer ihren Gewinn.

„Je nachdem wie hoch die Einnahmen und die Spenden werden, soll der Erlös dieser Tage an ein Projekt gehen, das Joachim am Herzen lag“, so Dall. Davon gab es einige, unter anderem der Mehrgenerationenpark Schillerhain. „Wir wollen uns aber erst festlegen, wenn wissen, über welchen Betrag wir verfügen können“, so Dall, die gemeinsam mit Jürgen Heck von Prokibo bei der Planung die Fäden in den Händen hält.

Info

Kartenvorverkauf ab sofort unter www.chormann.de oder www.reservix.de oder im Modehaus Heck in Kirchheimbolanden.