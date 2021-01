Trotz Pandemie und abgesagten Sitzungen: So ganz möchte die Kibo Karnevalgesellschaft bis Aschermittwoch dann doch nicht auf das geliebte närrische Treiben verzichten. Und wenn schon nicht im voll besetzten Saal, dann doch wenigstens auf der heimischen Couch – Internet und soziale Netzwerke machen’s möglich.

Deshalb starten die Kreisstadt-Fasnachter am Montag, 11. Januar, mit ihrer Online-Kampagne. Bis 12. Februar steht jede Woche unter einem bestimmten Motto: Den Auftakt machen die Büttenredner, es folgen Ballett, „Jugend in der Bütt“, Klamauk und Musik. Von Montag bis Freitag wird täglich ein anderer Beitrag der vergangenen elf Jahre aus den genannten Bereichen auf der Facebook-Seite und dem Instagram-Account der Karnevalgesellschaft hochgeladen. Dort ist er dann für einige Tage abrufbar.

Komplette Sitzungen auf Youtube zu sehen

Ergänzend wird exakt zu den Terminen, an denen normalerweise die Senioren-, die Jugend- und die drei „großen“ Prunksitzungen in der Stadthalle über die Bühne gegangen wären, auf der Internet-Plattform Youtube eine der „alten“ Veranstaltungen ausgestrahlt: am Sonntag, 17. Januar (13.33 Uhr), die Prunksitzung von 2017, am Sonntag, 31. Januar (ebenfalls 13.33 Uhr), die Jugendsitzung von 2020 sowie an den Samstagen 23./30. Januar und 6. Februar, jeweils um 19.33 Uhr, die Prunksitzungen von 2020, 2014 und 2018. Als „Extra“ wird am Fasnachtssamstag, 13. Februar – der in Kibo traditionell sitzungsfrei ist –, die Show von 2016 ausgestrahlt. Und auch das ist anders als sonst: Natürlich ist der „Eintritt“ kostenlos.