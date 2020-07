Derzeit ist das Kibo-Bad in Kirchheimbolanden wegen des Coronavirus geschlossen. Ein Thema für die Zukunft sind aber die Öffnungszeiten. Der Rechnungshof möchte nämlich mit Blick auf das jährlich hohe Defizit Einsparungen. Sowohl Bürgermeister, Werkleitung als auch Werkausschuss der Verbandsgemeinde haben dazu aber eine klare Meinung.

Rund 1,75 Millionen waren es in 2018, rund 2,023 Millionen Euro waren für 2019 an Verlustabdeckung von Seiten der Verbandsgemeindeverwaltung für das Kibo-Bad vorgesehen. Auch in der Vergangenheit waren dies hohe Summen. Das hatte der Rechnungshof bei einer Prüfung beanstandet. Was tun? Öffnungszeiten reduzieren, um Personalkosten zu sparen, lautete ein Vorschlag. Wie Werkleiter Ulrich Kurz dem Werkausschuss jüngst mitteilte, habe man entsprechende Berechnungen vorgenommen.

Kurse würden wegfallen

In dem Modell würde auf Frühschwimmen verzichtet, das Bad hätte unter der Woche von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Schulen könnten weiterhin ab 8 Uhr das Bad nutzen (dann auch freitags). Bislang wird im Normalbetrieb – also außerhalb der Ferien – dienstags, mittwochs und donnerstags von 6 bis 8 Uhr ein Frühschwimmen angeboten. Montag, Dienstag, Mittwoch ist das Bad wieder von 14 bis 22 Uhr geöffnet, donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags durchgängig von 6 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Auch würde man in Zukunft auf die beliebten Kurse verzichten, dem Schwimmverein würden am Samstagmorgen zwei Stunden zum Trainingsbetrieb gestrichen. „Dann müsste ein Mitarbeiter auch nicht schon um 6.30 Uhr im Bad sein“, erläuterte Kurz. Das Bistro würde um 14 Uhr zunächst mit einer Person öffnen, Speisen im größeren Rahmen würden ab 16 Uhr angeboten. Die Sauna wäre werktags nur von 14 bis 20 Uhr (statt 22 Uhr) offen.

Ergebnis der Berechnung laut Kurz: Man würde 210.000 Euro im Jahr einsparen. Allerdings würde man auch 219.000 Euro Einnahmen verlieren. „Ich weiß nicht, inwieweit so etwas sinnvoll ist“, meinte der Werkleiter. Wichtig sei, feste Öffnungszeiten zu haben. „Wir können auch kein Modell mit ständig wechselnden Zeiten entwickeln. Dann kommen die Leute nicht.“ So sieht es auch Axel Haas, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Was die Berechnung betrifft, sagte er: „Das ist ein Nullsummenspiel.“

Mit einer anderen Variante, das Bistro statt selbst zu betreiben zu verpachten, kann er sich auch nicht anfreunden. Das war vor der großen Sanierung des Bades schon einmal Thema. „Damals hieß es von Vertretern des Innenministeriums, dass das nicht geht. Dann hätten wir kein Geld für die Sanierung bekommen.“ Das Bistro habe zudem so wenige Sitzplätze, dass ein privater Pächter gar nicht davon leben könnte. Das habe auch ein Gutachten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ergeben.

„Würden Image kaputtmachen“

Die Mitglieder des Werkausschusses konnten wie der Bürgermeister und der Werkleiter nichts mit den Ideen des Rechnungshofes anfangen. „Für mich ist das sinnfrei. Ein Schwimmbad hat eine Daseinsvorsorge, ist von enormer Wichtigkeit“, meinte etwa Mutlu Ciftci (FWG). Für Franz Röß (CDU) ist die Berechnung „relativ radikal“. Über die beliebten Kurse definiere sich auch das Bad. „Sie abzuschaffen wäre völlig falsch. Da würden wir uns ein großes Stück von unserem Image kaputtmachen.“ Das gelte auch für die Öffnungszeiten.

Vom Rechnungshof sei außerdem die Vor- und Nachbearbeitung im Bistro mit zum Teil anderthalb Stunden beanstandet worden. Für diese Hygienemaßnahmen werde man andererseits aber gerade vom Gesundheitsamt immer wieder gelobt. „Es tut weh, wenn man solche Forderungen hört“, sagte Kurz. Die gehen auch in die Richtung einer deutlichen Erhöhung der Eintrittspreise. Da werde dann aber das Kibo-Bad mit einem Hallenbad mit Riesenrutsche verglichen.

Bad macht keinen Gewinn

Silvia König (Grüne) sprach sich auch dafür aus, es so zu belassen wie es ist. „Gerade an den Schwimmkursen führt kein Weg vorbei.“ Auch Walter Groß (FDP) meinte: „Man kann alles schön hin- und herrechnen. Menschen lassen sich aber nicht berechnen. Das Image, das wir uns mit einer Reduzierung kaputtmachen würden, wäre groß. Wir würden Besucher verlieren.“ Das sehe er auch gerade mit Blick auf Öffnungszeiten der Sauna dann bis 20 Uhr.

„Wir waren immer bemüht, einen guten Mittelweg zu finden. Solche Änderungen würde ich nicht verstehen“, sagte Peter Schmitt (SPD). Und Gernot Koch (FWG) fügte an: „Wir haben so ein tolles Schwimmbad mit Sauna. Kinder wollen schwimmen lernen, wir wollen schwimmen gehen. Da wird man nie einen Gewinn machen.“ Bürgermeister Haas wies ebenfalls auf die Daseinsvorsorge einer solchen Einrichtung hin: „Es heißt immer, Kinder lernen nicht mehr schwimmen. Solch ein Bad kostet Geld, das man in die Hand nehmen muss.“