Hoffnungen, dass das Kibo-Bad in diesen Tagen wieder öffnen könnte, haben sich leider nicht erfüllt. Es wird noch etwas dauern. Die Wasserwerte seien noch nicht in Ordnung, benannte am Montag Werkleiter Ulrich Kurz die Gründe. Neue Proben seien am Wochenende genommen worden, es dauere mindestens zehn Tage, bis die Ergebnisse da seien. Labore seien zur Zeit überlastet wegen der Corona-Pandemie. Erst wenige Tage nach der Wiederöffnung Anfang Juli hatte das Hallenbad erneut schließen müssen wegen eines Wasserrohrbruchs in der benachbarten Georg-von-Neumayer-Schule. Über die betroffene Leitung werde auch das Hallenbad mit Frischwasser versorgt, hieß es.