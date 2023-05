Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie kann man Kirchheimbolanden touristisch interessanter machen, ist die Frage, die die Stadtspitze nach wie vor umtreibt. Ob das mittels der begehbaren Stadtmauer der Fall sein kann, sollte kürzlich im Bauausschuss geklärt werden. Allerdings gibt es auch Stimmen, die sich aufregen, weil das 145 Meter lange Mauerstück nicht historisch authentisch ist.

Zugegeben: Die Kirchheimbolander Stadtmauer hat schon so ein bisschen was von Disney. „Fake“, also gefälscht, wie der Geschäftsführende Vorsitzende des Nordpfälzer Geschichtsvereins