Nur noch eine Woche, dann feiert Kirchheimbolanden „1250 Jahre Ersterwähnung“ in der Kibo Arena. Das Pop-Open-Air mit Michael Schulte und Nico Santos am Samstag, 24. August, 20 Uhr, im Rahmen der Sparkassen Arena ist laut Veranstalter bereits ausverkauft.

Für den Freitag, 23. August, – den Klassikabend – gibt es allerdings noch Karten. Dann spielt die Kammerphilharmonie Europa zusammen mit dem Opernprojektchor „Mont tonnere“ unter der musikalischen Gesamtleitung von Stefan Wasser Werke von Rossini, Mozart, Verdi, Wagner, Bizet, Lehar, J. Strauss, J. Offenbach, Smetana, Dvorak, Weber und vielen anderen.

Tickets gibt es für 29 Eurp auf www.reservix.de (inklusive zehn Prozent Rabatt für RHEINPFALZ Card Inhaber), in allen an das System angeschlossenen Vorverkaufsstellen der Region sowie dem Büro der Stadthalle an der Orangerie und Office Star Enders in Kirchheimbolanden. Am Freitag gibt es eine Abendkasse.