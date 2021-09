Gleich drei Fahrzeuge waren an einem Unfall beteiligt, der sich am Donnerstag auf der L386 bei Stetten ereignet hat. Ausgelöst hat die Kettenreaktion ein 28-jähriger Autofahrer, der bei der Kollision leicht verletzt worden ist. Der in Richtung Flomborn fahrende Mann wollte überholen, hat dabei jedoch übersehen, dass auch ein vorausfahrender Pkw bereits ausgeschert hatte. Dieser ist beim folgenden Zusammenstoß auf ein weiteres davor fahrendes Auto geschoben worden. Zwei der drei beschädigten Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße war vorübergehend voll gesperrt.